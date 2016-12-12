Пальмира. Все гораздо хуже

Чем больше информации появляется, тем печальнее картина.
Поначалу казалось что бабаи разогнали проасадовские милиции, плохо подготовленные и вооруженные.
Но как выяснилось там были многие элитные части и оружия валом.
Там был российский спецназ ССО, Хезбалла, спецназ ВВС Сирии, которые являются элитой из элит САА, "непобедимые" Tiger Forces, которые слиняли бросив свой танк.
Теперь остается рассказывать сказки о танках ИГИЛ, которых никто не видел, и огромном численном преимуществе бабаев.
Маратка Мусин создает новый восточный эпос о битве асадитов с великанами, - " всего за одну ночь перед началом вчерашнего пасмурного дня стянули к Пальмире большие силы, обеспечив четырех кратное преимущество над подразделениями Сирийской арабской армии."
Для знающих арифметику - в Пальмире было около 4тыс. бойцов САА.
Они получили подкрепления минимум в несколько сотен бойцов элитных подразделений.
Сколько должно быть бойцов у ИГИЛ для 4-х кратного преимущества и откуда они взялись, учитывая что силы ИГИЛ в Сирии и Ираке оценивают в 18000, а в это время идут тяжелые бои в Ираке и в районе Аль-Баб, который штурмуют турки с ССА?
Но это "забавная" часть.
Теперь печальная.
Бабаи захватили горы оружия, включая танки Т-55, Т-62 и Т-72, БМП, БТР, РСЗО, артиллерию и т.д.
Но главное, что асадиты просрали как минимум одну Шилку и кучу ПЗРК.
Про ПЗРК сообщила турецкая разведка, которую эта ситуация не может не беспокоить.
Как и всех остальных участников соревнований и просто жителей региона.
Сейчас ИГИЛовцы практически окружили базу ВВС Т-4.
Они захватили несколько блокпостов, территория батальона охраны переходит из рук в руки.
Уничтожены несколько самолетов.
С базы они могут утянуть столько, что захваченное до сих пор, покажется несущественной мелочью.
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