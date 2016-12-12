Пальмира. Все гораздо хуже

Сакральное знание от разведчика ногами Как известно, российские потреоты сильны в геополитике. А особенно специально подготовленные разведчики. Легендарная шпиёнка ногами и…

Тараканище на снегу Так выглядит "несметная рать", окружившая сирийскую авиабазу Т-4, где прячутся российский спецназ, Хезбалла, сирийские Тигры, спецназ…

США подчищают за космолетчиками МО РФ рассказало что не надо беспокоиться по поводу гор оружия, которое они слили ИГИЛ. Но недоверчивые пендосы не поверили им и выпилили 14…

Неделя позора Несколько сотен игилобабаев пришли из пустыни. За пару дней они разогнали несколько тысяч защитников сакральной концертной площадки и обложили…

Рассказ сирийца о героической обороне Пальмиры Познавательный текст от российского военкора Романа Сапонькова. Этот текст нашёл в сети мой друг и коллега Влад Шурыгин (Vlad…

Авиация Израиля бомбит ISIS на Синае Члены террористической организации ISIS обвиняют Израиль в совершении нескольких авиаударов по позициям "отростка" движения на Синайском…

Песков, ИГИЛ и имидж всего человечества. Захват боевиками Пальмиры наносит урон имиджу всего цивилизованного человечества, тех, кто сидит сложа руки и бездействует, а не России, заявил…

Удирала ли российская военщина от бородатых игилобабаев? В предыдущем постике о Пальмире, я имел смелость написать, что вместе с проасадовскими милициями, армией, спецназом и Хезбаллой, драпали и российские…